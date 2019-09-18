18.09.2019 19:53

Kiev'de bomba paniği Bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişi, otomobille geldiği Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehditinde bulundu. Köprü üzerinde bulunanların araçlarından inmemesi isteyen şüpheli eylemini sürdürürken, bölgeye zırhlı askeri araçlar eşliğinde özel harekat ekibi sevk edildi. Polis yetkilileri, şüphelinin terör eylemi hazırlığında olabileceğini ifade ederken, endişeli bekleyiş sürüyor.

Kiev'de bu akşam saatlerinde araç trafiğinin en yoğun olduğu saatte bir kişi Metrö Köprüsü'nde eylem yaptı. Aracından inen kamuflaj kıyafetli kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre önce otomotik silahla havaya birkaç kez ateş açtı ve seyahat edenlerin araçlarından inmemesi ni istedi. Köprü üzerinde bulunan araçlardaki kişiler ise panik ve endişeyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, köprü araç trafiğine kapatıldı. Şüpheli ise köprüyü havaya uçarma tehditinde bulundu.

Şüpheli eylemini sürdürürken, olay yerine çevik kuvvet polisleri ve tüm acil durum birimlerinin yanısıra zırhlı askeri araçlar eşliğinde özel harekat ekibi sevk edildi. Andından İçişleri Bakanı Arsen Avakov, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ukrayna Polis Teşkilatı Sözcüsü Yaroslav Trakalo, İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Kiev'de Metro Köprüsü'ne çıkan bir kişinin havaya birkaç el ateş açtığını ve köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OPERASYON HAZIRLIĞI YAPIYORUZ

Kiev Emniyet Müdürü Andrey Krişçenko ise, Kimliği belirsiz bir kişi havaya ateş açıyor. Özel operasyona hazırlanıyoruz. Köprü otomobillerin ve trenlerin geçişine kapatıldı. Olayı terör eylemi hazırlığı olarak değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları, eylemcinin beyaz bir otomobille köprüye geldiğini, kamuflaj kıyafetli olduğunu ve kimsenin otomobilinden inmemesi, aksi takdirde köprüyü havaya uçuracağı yönünde tehditte bulunduğunu belirtti.

Polis ve özel herakat ekibi operasyon hazırlığı yaparken, bu sırada güvenlik güçlerinin uçurduğu drone'un, eylemci tarafından ateş açılarak düşürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA