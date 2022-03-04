Kiev'de Binlerce Kişi Sığınaklarda

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da binlerce kişi sığınaklarda. Başkent Kiev'in yeraltındaki metro istasyonları da sığınağa dönüştürülen alanlar arasında. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısının 600 bini geçtiği belirtiliyor. Başkent dahil birçok büyük kentin hedef olduğu ülkede geride kalan binlerce kişi ise hala geçici sığınaklarda barınıyor.

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