Kiev'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenlendi
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Kiev'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenlendi

08.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:25
Kiev'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.

Mihaylivskiy Meydanı'nda toplanan 1000'e yakın kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında artan ev içi şiddet sorununu gündeme getirmek için toplandı.

Kadınların sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan grup, kadınlarla dayanışma göstermek için Bağımsızlık Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşe Kremençuk şehrinden gelen Tatyana Lesinka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın haklarına dikkat çekmek için bu yürüyüşe katıldığını belirtti.

Lesinka, ev içi şiddet problemine karşı sadece Ukrayna'da değil tüm dünyada seslerini duyurmak için bugün burada olduklarını ifade etti.

Kate Taylor da kadınların eşitliğinin pratikte olmadığını, pek çok kadının hakları için nasıl savaşacağını bilmediğini vurgulayarak bu nedenle bu yürüyüşün önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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