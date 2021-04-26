Kiev'de "23 Nisan" temalı yarışmanın ödül töreni düzenlendi

Ukrayna'da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde "23 Nisan" temalı resim ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Ukrayna'da Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde "23 Nisan" temalı resim ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Eğitim Müşavirliği ile Kiev Yunus Emre Enstitüsünce sosyal medya üzerinden düzenlenen "23 Nisan" temalı resim ve video yarışmasına 60 öğrenci katıldı.

Öğrencilere hediyelerini Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere takdim etti.

Büyükelçi Güldere, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Meclisin kuruluş günü olduğuna dikkati çekerek yarışmaya katılan öğrencilerin geleceğin milletvekilleri olabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz