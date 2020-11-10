Kiev'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Kiev'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

10.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:19
Kiev'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin ?kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de anıldı.

 Türkiye Cumhuriyeti'nin ?kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de anıldı.

Kiev Büyükelçiliği binasında düzenlenen 10 Kasım anma törenine, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, Büyükelçilik çalışanları ve Ukrayna'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan tören, Büyükelçiliğin sosyal medya sayfasından canlı yayımlandı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükelçi Yağmur Güldere bir konuşma yaptı. Atatürk'e dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Güldere, "Bugün eğer kendi ülkemizde bağımsız olarak kendi dilimizi konuşabiliyorsak, kendi dinimizi yaşayabiliyorsak ve Türkiye'nin en ücra köşesinde bir çocuk, gelecekle ilgili hiçbir sınır tanımayan hayaller kurabiliyorsa bunu Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'TEN DEVRALDIĞIMIZ MİRASIN GURURUNU YAŞIYORUZ"Atatürk'ün Anadolu'da muazzam imkansızlıklara rağmen yaktığı milli mücadele ateşi sonunda en son düşmanı kovana kadar durmadığını belirten Büyükelçi, "Bu ışık sadece Anadolu'yu aydınlatmadı. Afrika'da, Uzak Asya'da kendi Sevr'ini yaşayan halklara ışık oldu. O halkların kendi Sevr'leri yırtıp atmalarını, ayaklarındaki prangalardan kurtulmalarını sağladı. Atatürk'ten devraldığımız bu büyük mirasın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"ATATÜRK TÜM TÜRK DÜNYASININ MANEVİ ATASI"

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova da yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk sadece sizlerin değil, tüm Türk dünyasının, bütün Türklerin, bizim manevi atamızdır" dedi.Törende ayrıca, Azerbaycan kökenli ünlü Ukrayna Halk Sanatçısı Katib Mamedov'un yaptığı ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ne hediye edilen Atatürk büstünün açılışı yapıldı.


Kiev'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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