Kiev Büyükelçisi Güldere: "En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiev Büyükelçisi Güldere: "En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız"

Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.

Bu yıl 5'inci yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehitleri anma töreni düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hryshko Milli Botanik Bahçesi'nde 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Demokrasi Bahçesi'nde düzenlenen törende çiçekler ekildi, fotoğraflar sergilendi. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinliğe, bürokratlar ve işadamları ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, törende yaptığı konuşmada FETÖ ile yapılan mücadeleye değinerek, "Bu şebekenin yurtdışındaki teşkilatıyla yapılanmasıyla mücadelemiz kapsamında ilgili ülkelerdeki FETÖ mensuplarının iade veya sınır dışı yöntemleriyle ülkemize gönderilmesi önceliklerimizde bir tanesidir. Bu kapsamda 120'den fazla FETÖ mensubunun dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirildiğini ve bu kapsamda işbirliği yaptığımız ülkelerden birinin Ukrayna olduğunu memnuniyetle vurgulamak istiyorum. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasındaki kilit unsurlardan biri tanesi de okullar. Bu konuda yaptığımız çalışmalar neticesinde dünyanın 42 ülkesinde FETÖ tarafından işletilen okulların kapatılması sağlandı. Bu 42 ülkenin 26'sında kapatılan okullar Maarif Vakfı'mıza devredildi. Vakfımız ayrıca kendisi yeni okullar açarak bu alandaki sorumluluğumuzu misyonumuzu layıkıyla üstlenmek için yoğun gayret içerisinde. Ukrayna'da da okul açma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız"

FETÖ ile mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Güldere, "Kıymetli vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla Ukraynalı dostlarımızla birlikte bu örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son sorumlu adalet önünde hesap verene kadar durmayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken bundan 2 yıl önce Kiev'in belki de göz bebeği olan bu botanik bahçede bu gül bahçesini aziz şehitlerimizin 15 Temmuz gazilerimizin hatırasını yad edebilmemiz için hayata geçiren ve bu sene yaptığı ilave çevre düzenlemesiyle burayı daha da güzelleştiren TİKA'mıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KİEV

Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'
Kiev Büyükelçisi Güldere: 'En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Sezen Aksu Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kiev Büyükelçisi Güldere: "En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:07:23. #1.16#

title