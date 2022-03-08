Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı - Haberler

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Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'nda siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'nda siren sesleri yerine bu kez "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 13'üncü gününde Ukrayna ordusu ve halkı ülkeyi savunmaya devam ediyor. Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda bu kez hoparlörlerden "Kiev'im Benim" şarkısı çaldı. TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç da o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

(İHA)

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

Kiev Bağımsızlık Meydanı'nda siren yerine Kiev şarkısı çaldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bağımsızlık, Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Haberler

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