Kidzmondo'dan 5'inci Yıl Hediyesi

KidzMondo'dan yapılan açıklamaya göre, 5'inci yıl kutlamaları kapsamında hediye kampanyası düzenlendiği belirtildi. Kampanyaya katılanlara, Antalya'daki Land of Legends'da 3 günlük ailecek tatil hediye edilecek.

Trump AVM içinde bulunan Türkiye'nin ilk eğlence ve öğrence şehri KidzMondo, 5. yıl kutlamaları kapsamında hediye kampanyası düzenliyor. Antalya'daki Land of Legends'da 3 günlük ailecek tatil hediyesinin bulunduğu kampanyaya katılabilmek için 17 Mart'a kadar sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenecek yarışmaya katılımın yeterli olacağı belirtildi.

KidzMondo İstanbul sosyal medya hesapları ya da KidzMondo'nun web sitesi üzerinden, KidzMondo'da çekilmiş fotoğrafların '#KidzMondo5yaşında' hashtagiyle paylaşılmasının yeterli olacağının ifade edildiği açıklamada, alışveriş çeklerinden KidzMondo giriş biletlerine kadar pek çok hediyenin de yer alacağı vurgulandı. - İstanbul

Kaynak: DHA