KidZania çocuklarından Erzincan'daki arkadaşlarına karne hediyesi

KidZania çocuklarından Erzincan'daki arkadaşlarına karne hediyesi

KidZania çocukları, SosyalBen Vakfı aracılığı ile Erzincan'daki arkadaşları için karne hediyeleri hazırladı.

KidZania çocuklarından Erzincan'daki arkadaşlarına karne hediyesi

KidZania çocukları, SosyalBen Vakfı aracılığı ile Erzincan'daki arkadaşları için karne hediyeleri hazırladı.

KidZania İstanbul'un 5'inci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ağırlanan çocuklar, En iyi Arkadaşlar Günü için Türkiye'nin diğer ucundaki arkadaşlarına hediyeler hazırladı. Bileklik, kitap ayracı, boya kalemi ve defterleri özenle paketledi. Hediyeler, Erzincan Kökpınar ilk ve ortaokul öğrencisi olan 120 SosyalBen çocuğuna gönderildi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin son gününde hediyelerini alan çocukların karne sevinçleri ikiye katlandı.

KidZania'nın 5'inci yaşı etkinliklerinde SosyalBen Vakfı'nın kurucusu Ece Çiftçi ile çocuklar bir araya geldi. Gönüllülük üzerine verimli bir sohbetin ardından çocuklar, Erzincan'daki arkadaşlarına kuyumculuk aktivite alanında 'en iyi arkadaş' bilekliği ve el sanatları atölyesinde KidZania'nın 'paylaşmak' ve 'öğrenmek' konusundaki hak savunucuları olan Chika ve Urbano karakterli kitap ayraçlarını hazırladı. Çocuklar daha sonra KidZania'da gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
15:19 DHA DIŞ - Pentagon sesten hızlı jetlerin ilk örneklerini test ediyor
15:18 Tatvanlı öğrenciler Ahlat'ı gezdi
15:18 Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı
15:17 Tofaş Gönüllüleri, çocuklara kodlama öğretiyor
15:17 İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması
15:16 İstanbul'da TOKİ'nin sosyal konut kurası 26 Haziran'da başlıyor
15:16 GGC'nin 34'üncü 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı
15:16 Adilcevaz'da trafik kazası: 2 yaralı
15:16 Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)
15:16 "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Projesi"
15:15 Akdeniz Üniversitesinde tarımsal ürün hasadına başlandı
15:15 Jandarma 180. yaşını kutladı
15:15 Besteci Sinan Akçıl'a icra takibi
15:15 Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı