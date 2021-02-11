Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak
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Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak

11.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:48

Ülkede köklü geçmişe sahip Gazi ve Ankara üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleştikleri Hakkari Üniversitesine akademik deneyimlerini aktarıp kalitenin artırılmasına katkı sağlayacak.

Ülkede köklü geçmişe sahip Gazi ve Ankara üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygulanan "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında eşleştikleri Hakkari Üniversitesine akademik deneyimlerini aktarıp kalitenin artırılmasına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında kentte gelen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindeki akademisyenler, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.

Pakiş ve beraberindekilerle kentteki tarihi Meydan Medresesi'ni gezen Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "YÖK Anadolu Projesi"nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtıldığını anımsattı.

Bu kapsamda ülkede 2006'dan sonra kurulan "genç" olarak nitelendirilen 15 üniversitenin 12 kıdemli üniversiteyle eşleştirildiğini söyledi.

Projenin startının geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini ve gönüllülük esasına dayandığını belirten Yıldız şöyle konuştu:

"Gazi Üniversitesi olarak bizim Hakkari Üniversitemizle eşleştirildiğimiz bölüm inşaat mühendisliği. Gerek mühendislik, gerekse teknoloji fakültemizdeki iki bölümümüzle Hakkari Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü güçlendirmek ve onlara destek vermek istiyoruz. İki üniversite birbirinden istifade edecek. Hakkari Üniversitesi öğrencilerine bizim hocalarımızın derslerini açacağız. Lisans, yüksek lisans ve doktora kapsamındaki dersleri takip edebilecekler. İnşallah güzel Hakkari'mizin eğitimine el birliğiyle Gazi Üniversitesinin 95 yıllık birikimini gönül rahatlığıyla aktaracağız."

Pakiş de Ankara'daki en kadim üniversitelerden ikisiyle eşleştirildiklerini belirterek ortaklaşa eğitim öğretim, AR-GE ve proje çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak
Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak
Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak
Kıdemli üniversiteler akademik deneyimlerini Hakkari Üniversitesi ile paylaşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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