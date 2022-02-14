Kıdemli atletler yemekte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıdemli atletler yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kıdemli atletler yemekte buluştu

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı'ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

BURSA (İHA) - Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı'ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç düzenledikleri toplantı ile Türkiye'yi atletizmin her branşında temsil etmiş ve temsil eden sporculara plaketlerini takdim etti. Fatih Çintimar ve Ahmet Kılıç tarafından düzenlenen toplantıda küçüklükten beri atletizmin her branşında Türkiye'yi temsil etmiş birçok sporcu katıldı.

Plaket takdiminin ardından sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kıdemli atletler yemekte buluştu

Kıdemli atletler yemekte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Çintimar, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title