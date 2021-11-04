Kıdemli Albay Şimşek'ten iade-i ziyaret

ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Jandarma Sosyal Tesisler Müdürlüğü görevinden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Kıdemli Albay Şimşek, Atatürk Üniversitesi gibi kaliteli bir kurumun eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Erzurum'da görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Atatürk Üniversitesi ismini daha önce görev yaptığı birçok yerde duyduğunu, şimdi ise gezme fırsatı bularak kampüsü çok beğendiğini söyledi.

Kıdemli Albay Şimşek'in nazik ziyareti için teşekkür eden Rektör Çomaklı ise kurumlar arası iş birliklerine üniversite olarak önem verdiklerini vurgulayarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ile toplum yararına gerçekleştirilecek projelerde paydaş olabileceklerini ifade etti.

Erzurum'un huzuru ve gelişimi için iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, en iyi hizmetin yardımlaşmayla verilebileceğini söyledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet