Kıdem Tazminatı İşçi ve Emeklinin Çalışma Güvencesidir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıdem tazminatı, işçi ve emekçilerimizin çalışma güvencesidir, kaldırılması düşünülememelidir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni ekonomi programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda birtakım dilek ve temennilere yer verildiğini ancak somut herhangi bir önleme yer verilmediğini savunan Aksakal, "Açıklanan bu program, içinde bulunduğumuz ekonomik krizin, ülkemizin ekonomi yönetiminin en yetkili ağzı tarafından itirafından başka bir anlam taşımamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdem tazminatının işveren tarafından karşılanması uygulamasından vazgeçilerek yerine kıdem tazminatı fonunun getirilmek istenmesinin, krizin yükünün her zaman olduğu gibi yoksul kesimlere yüklenmesinden öte bir anlam taşımadığını belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı, işçi ve emekçilerimizin çalışma güvencesidir, kaldırılması düşünülememelidir. Üstelik geçmişe bakıldığında ülkemizde başarılı olmuş bir fon uygulamasını görmek neredeyse imkansızdır. Bu düşünce yanlıştır, emekçilerimizin hakkının gasbıdır. DSP olarak bunun karşısındayız. Öte yandan, üretim yetersizliğinden dolayı fiyatı sürekli artış gösteren gıda ürünleri için getirilen çözüm ise son derece manidardır. Anlaşıldığı kadarıyla hükümet, manavlıktan sonra seracılığa el atarak köylümüze ve çiftçimize rakip olmak ve fiyatları bu şekilde düşürmek istemektedir. Bu karar fahiş bir hatadır. Çiftçinin ve köylünün artık üretmemesinin nedenleri araştırılıp bulunmadan ve buna uygun çözümler ortaya konulmadan atılacak her adım hatalı olur."

Kaynak: AA