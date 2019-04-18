Kıdem Tazminatı: Çalışma Bakanı Selçuk Güvence Verdi, Kılıçdaroğlu Eleştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu konferansta kıdem tazminatına ilişkin konuşmasında tüm tarafların görüşlerinin alınacağını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun uzun süredir gündemde olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Burada en önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla her tarafın müsterih olacağı, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, bir çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle