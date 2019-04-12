Kıdem fonu özerk değil Hazine’ye bağlı olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com