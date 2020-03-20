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İsmail Akça, Türkiye, Karabük, Güncel

KİD'ten gözaltılara tepki

Karabük İletişim Derneği (KİD) Başkanı İlhan Alpboğa, iki gazetecinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

20.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:57
KİD'ten gözaltılara tepki

Karabük İletişim Derneği (KİD) Başkanı İlhan Alpboğa, iki gazetecinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Başkan Alpboğa, yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan bir sağlık sorunuyla Türkiye ve Karabük'ün de tıbbi ve insani mücadele ettiğini söyledi.

Bu mücadelenin bilime, ilme ve insan aklına dayalı bir mücadele olduğunu ifade eden Alpboğa, "Devlet görevlilerimizin yanında basın mensupları da mücadelenin, sorunu yenme ve en az hasarla atlatılması tarafındadır. Sadece ve sadece, bilgilendirme ve haber verme görevleri çerçevesinde soru soran, araştıran, bilgi edinip, halkı aydınlatmaya çalışan dernek kurucularımızdan Atilla Karaarslan ve Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Akça'nın sosyal medyada kaos oluşturmak amacı ile paylaşımda bulunmak iddiaları ile göz altına alınmaları basın özgürlüğü ve Anayasa tarafından garanti altına alınan haber alma özgürlüğüne bir darbe olarak değerlendirilmektedir. Karabük yerel basınından kaoscu oluşturmaya çalışmak abesle iştigalden başka bir şey değildir. Üyelerimiz devletini ve Türk milletini yüceltmeyi, şehrin sorunlarını ilgili mercilere yayın organları ile iletmeyi görev sayan bilinçli insanlardır. Bu bilinçle, araştırır, sorgular haber yapar, kamu oyunu bilgilendirirler. Kritik bir süreçte halkın haber alma özgürlüğüne getirilmek istenen bu davranış asıl kaoscuların yolunu açmaktan başka bir işe yaramaz. Dünyayı sarsan bu virüsle aralıksız canla başla, her türlü olumsuz şartlara rağmen canları pahasına mücadele eden başta fedakar sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm personele şükranlarımız sunarken; sadece ve sadece halkın güvenli haber alma hürriyetini kullandırmaya çalışan üyelerimiz Atilla Karaarslan ve İsmail Akça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir kez daha hukukun bir gün her kese lazım olacağını hatırlatmak istiyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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