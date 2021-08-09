KickingMachine TEKKEN Mastery Tournament 9 Avrupa Şampiyonu oldu!

Şampiyon fastPay Wildcats!

fastPay Wildcats bünyesinde mücadele eden başarılı profesyonel oyuncu KickingMachine TEKKEN Mastery Tournament 9 Avrupa Şampiyonu oldu.

fastPay Wildcats, Hakan "KickingMachine" Doğan'ın aldığı bu şampiyonluğu sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu. Organizasyon şampiyonluk paylaşımında ise "TEKKEN 7 oyuncumuz TEKKEN Mastery Tournament #9'da Avrupa şampiyonu oldu! Ayrıca TEKKEN 7 Online Tournament S4'ü de 2. sırada tamamlayarak, bu haftayı büyük başarılarla kapattı." açıklamalarına yer verdi.

Hakan "KickingMachine" Doğan, aldığı bu başarılarla ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Playerbros ekibi olarak öncelikle başarılı oyuncu Hakan Doğan'a ve ardından fastPay Wildcats'i kutluyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros