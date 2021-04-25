Kickboks'ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kickboks'ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı

Kickboks'ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de milli takım forması giyen Kickboks sporcuları, çalışmalarını iftar sonrası yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.

Kayseri'de milli takım forması giyen Kickboks sporcuları, çalışmalarını iftar sonrası yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor. Milli sporcular çalışmalarını Talas'ta bulunan Paraşüt İniş Noktası ve Yürüyüş Parkuru'nda yapıyor.

Kickboks Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz nezaretinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren milli kickboks sporcuları, çalışmalarını Ramazan Ayı'na göre yapıyor. Gündüz yerine antrenmanlarını iftar sonrası gerçekleştiren sporcular milli takım seçmesi ile Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milli takım Antrenörü Göksel Cingöz, "Şartlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizimkisi Bayrak sevdası. Ayı, günü, saati yok. Zaman ve mekan fark etmiyor. İftar sonrası bulunan Paraşüt İniş Noktası ve Yürüyüş Parkuru'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi
EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kickboks'ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 13:10:26. #1.14#

title