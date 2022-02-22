Kick Boksun Şampiyonları Kocaeli'de belirlendi

KOCAELİ (Bültenler) - Spor Kenti Kocaeli'nde amatör spora verdiği destek ile profesyonel spor kulüplerinin de alt yapısını oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor kenti Kocaeli'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

113 KİCK BOKSCU 27 SIKLETTE MÜSABAKA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonasında 25 ilden 21 kadın ve 92 erkek olmak üzere toplam 113 Kick Bokscu 27 sıklette mücadele etti.

GENİŞ KATILIM

Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası final maçlarına MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Ardahan eski Milletvekili-iş insanı Saffet Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve sporseverler katıldı.

TARİHSEL DOKU KONSEPTLERİ ARALARINDAN RİNGE

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonasında sporcular, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İzmit Saat Kulesi, Kasrı Hümayun Saray Müzesi ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı Döneminde Kilez deresi üzerinde kurulmuş beş gözlü kesme taş köprü görsellerinden oluşan tarihsel doku konseptlerini aralarından geçerek ringe çıktı. Şampiyonanın final müsabakaları sonucu dereceye giren Kick Boksculara kemer, kupa ve madalyaları protokol tarafında verdi.

GENÇ YETENEKLER KEŞFEDİLDİ

Şampiyonada ev sahipliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, uzak doğu sporlarının Aşkın Kahveci, İsmail Altay, Özcan Mermer gibi efsane ustalarını yetiştiren ve sporun başkenti haline gelen Kocaeli'de çok güzel ağırlandıklarını anlattı. 2022 yılının ilk ve çok önemli bir organizasyonunu düzenlediklerini dile getiren Kayıcı, "Genç yeteneklerin keşfedildiği bu organizasyonda, bu yıl yapılacak iki büyük şampiyonanın ve milli takımlarının adaylarının belirlediğimiz şampiyonadır. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

SPORSEVERLER KİCK BOKS MAÇLARINA DOYDU

Kick Boks müsabakaları 20 Şubat Pazar akşamı saat 21.00'de TV8,5 kanalında canlı olarak yayınlandı. Vedat Akbulut Süper Fight Kick Boks Organizasyonunda ise 73 Kilo Erkek K1 Rules Aykhan Mammadov (Azerbaycan) ile Majid Sadah (İran) karşılaşması kıran kırana bir mücadeleyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Rakibi İranlı Majid Sadah'ı yenen Azerbaycanlı Aykhan Mammadov kemerin sahibi oldu.

KOCAELİLİ 4 KİCK BOKSCU KEMER ALDI

Ev sahibi olarak katılım gösteren Kocaelili Kick Bokscular, bayanlarda 2 altın ile 1 gümüş ve erkeklerde 2'şer altın, gümüş ve bronz ile toplamda 9 madalyayla şampiyonada önemli bir başarıya imza attı. 54 Kilo Şeymanur Tok, +70 Kilo Begüm Uzun, 62,3 Kilo Fethullah Buhara ve +94,1 Kilo Yunus Aldemir finalde rakiplerini yenerek şampiyonluk kemerini takan taraf oldu. Ayrıca bayanlarda 64 Kilo Beyza Özkul gümüş ve erkeklerde ise 58,2 Kilo Ozan Güneş, 94,1 Muhamet Can Şahin kupa ve 75 Kilo Alparslan Arslancı ve +94 Kilo Mustafa Durmuş madalya sahibi oldu.

BAYANLAR K1 RULES 10 SIKLETTE ŞAMPİYONLAR

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası K1 Rules 10 sıklette bayanlarda 50 Kilo Afra Adıyaman (Sakarya), 52 Kilo Melek Altınsöz (İzmir), 54 Kilo Şeymanur Tok (Kocaeli), 56 Kilo Oya Buse Toral (Eskişehir), 60 Kilo Fahriye Anğay (Antalya), 62 Kilo Esra Yalın (Sakarya), 64 Kilo Müge Değirmenci (Ankara), 66 Kilo Kübra Aksoy (İzmir), 70 Kilo Sabriye Gür (Konya),+70 Kilo Begüm Uzun (Kocaeli) finalde rakiplerini yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

ERKEKLER K1 RULES 15 SIKLETTE ŞAMPİYONLAR

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası K1 Rules 15 sıklette erkeklerde 52,7 Kilo Onurkan Yılmazer (Sakarya), 54 Kilo Muammer Öner (Antalya), 58,2 Kilo Nesimi Yılmaz (Antalya), 60 Kilo Umut Başar Karabulut (Ankara), 62,3 Kilo Fethullah Buhara (Kocaeli), 64,5 Kilo Sefa Köksal (Kırşehir), 66,8 Kilo Ali İhsan Özdemir (Muğla), , 69,1 Kilo Doğan Kılıç (Eskişehir), 71,8 Kilo Alparslan Balak (İstanbul), 75 Kilo Doğukan Kocatürk (İstanbul), 78,1 Kilo Rasim Mert Manap (Afyonkarahisar), 81,4 Kilo Barış Türkmen (İstanbul), 85,1 Kilo Burak Dündar (İstanbul), 88,6 Kilo Ahmet Uğur (Konya), 94,1 Kilo Uğur Sönmez (İstanbul)

+94,1 Kilo Yunus Aldemir (Kocaeli) finalde rakiplerini yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

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