Kick boksta tüm branşlarda tek Avrupa şampiyonası heyecanı

11.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:36

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 2020 yılında tüm kategorilerin birleştirileceği tek Avrupa şampiyonasının Antalya'da organize edileceğini, bu organizasyonun hazırlıklarına şimdiden başladıklarını bildirdi.

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla 26-30 Kasım'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye Kick Boks Milli Takımı 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Antalya, kick boksta gelecek yıl bir başka önemli organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2020 Avrupa Kick Boks Şampiyonası, ilk defa tüm kategorilerin birleştirilmesiyle tek organizasyon olarak Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

WAKO Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndaki ev sahipliğinin çok beğenildiğini ifade etti.

Gelecek yıl Avrupa şampiyonasını aynı salonda yapmayı planladıklarını aktaran Kayıcı, "Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan sonra Avrupa şampiyonasını da gelecek yıl Antalya'da yapacağız. Onun hazırlıklarına şimdiden başladık çünkü bizim için bir maçın bitişi, diğer maçın başlangıcı anlamına gelir." dedi.

Tek Avrupa şampiyonası dönemi

Kayıcı, Avrupa şampiyonasının öneminin farklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kick boksta büyükler turnuvaları gerek Avrupa gerek dünya şampiyonaları iki bölümde yapılıyordu. Bunun nedeni de biz de yedi branş olması. Bundan bir ay önce Saraybosna'da dünya şampiyonasında üç branşı (K1 rules, low kick ve light contact), Antalya'da dört branşı (full contact, point fighting, kick light, musical forms) yaptık. 2020 yılında ilk defa bütün kategorileri Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında birleştireceğiz. Bu artık gelecek yıldan itibaren bizimle başlayan bir start olacak. 2020'den itibaren Avrupa şampiyonasında dahil olmak şartıyla artık tek Avrupa şampiyonasına düşmüş oluyor. Bütün kategorileri burada birleştiriyoruz. Değişik ülkelerden 2 binin üzerinde katılımcı olacak."

Türk kick boksunun önünün açık olduğunu vurgulayan Kayıcı, gelecek yıl hedeflerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın ayrı bir önemi var. Avrupa kıtasının Dünya Oyunları'nı ve Mücadele Oyunları'nı seçme müsabakaları olacak. İnşallah sporcularımız orada derece yaparlarsa, 2021'de ABD'de yapılacak olan Dünya Oyunları ile Kazakistan'da düzenlenecek Mücadele Oyunları'nda sporcularımız kota alacaklardır diye düşünüyorum. Artık hedefimiz olimpiyatlar. Önce gençlik olimpiyatlarına gidip, daha sonra gerçek yaz olimpiyatlarına katılmak için elimizden geleni yapacağız."

Kayıcı, WAKO yönetiminin 30 Kasım'ı "Dünya Kick Boks Günü" ilan etmesine ilişkin, "Bu bizim için çok önemli. Geçen yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bizi tanınmış sporlar arasına almıştı. Aradan bir yıl geçti, ilk kutlamayı geçen yıl yine Türkiye'de yapmıştık. Şimdi ikinci kutlamayı Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililere Türk kick boksuna desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA