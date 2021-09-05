Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Mersin ayağı, 11 Eylül'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Mersin ayağının 11 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Mersin ayağının 11 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları, 11 Eylül Cumartesi günü Mersin GSİM Edip Buran Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu