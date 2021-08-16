Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı 22 Ağustos'ta yapılacak
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Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağı 22 Ağustos'ta yapılacak

Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Kayseri ayağı 22 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının 22 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının 22 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3 ve 4'üncü dan sınavları, 22 Ağustos Pazar günü Kayseri GSİM Atatürk Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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