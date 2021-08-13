Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağı hafta sonu yapılacak
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Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağı hafta sonu yapılacak

Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Bursa ayağı hafta sonu yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları, 15 Ağustos Pazar günü Osmangazi Çok Amaçlı Atıcılar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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