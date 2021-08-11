Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Antalya ayağı 13 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Antalya ayağının 13 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Antalya ayağının 13 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 13 Ağustos Cuma günü Antalya Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağıı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu