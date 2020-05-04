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Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihleri 15 Mayıs'a ertelendi

Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihleri 15 Mayıs'a ertelendi
04.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:30

Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Mayıs Cuma gününe ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Mayıs Cuma gününe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm kulüp ve spor tesislerinin kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple sporcu, antrenör ve kulüplerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 31 Mart'ta sona eren 1. Dönem Renkli Kuşak Sınavları bildirim tarihi, 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde mevcut bildirim yapan kulüplerimiz de online olarak yaptıkları kuşak bildirimlerini federasyondan düzeltmek suretiyle yeniden kuşak bildirimi yapabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA

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