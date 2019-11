Kick boksta hedef her kesime hitap etmek

27.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:16

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye'nin 81 ilinde kick boks yapıldığını, bu sporun halkın sporu olduğunu bildirdi.

Kayıcı, Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, AA muhabirine, kick boksun geçtiğimiz yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmış sporlar arasına alındığını anımsattı.



Kick boksun Türkiye'de hızlı şekilde ilerlediğini, olimpik olan ve olmayan tüm branşlar içerisinde en fazla aktif sporcu sayısına sahip 5. federasyon olduklarını aktaran Kayıcı, şöyle konuştu:



"Bizim çok iyi bir altyapımız var. 81 ilde her yerde varız, biz halkın sporuyuz. O yüzden ben ve ekibim her yere gidiyor. Misyonumuz, 'Gitmediğiniz yer sizin değildir' diyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda bize çok destek veriyor. Okul sporlarında, üniversite sporlarında, halk eğitim merkezlerinde, birçok özel kulüplerde, askeriyede ve emniyette varız. Bu bize ayrı bir güç kazandırıyor. Her türlü meslek grubuna hitap ettiğimizden dolayı, yayılmacı bir politika izliyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor. Bunu da kat kat artırmak istiyoruz. Bu yüzden durmak yok yola devam."

"Hedef daha üst seviyelere çıkmak"

Kayıcı, Antalya'da devam eden Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na Türkiye'nin dışında birçok ülkenin de talip olduğunu, şampiyonanın Türkiye'ye alınmasının Türk kick boksunun bir başarısı olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin kick boks sporunda bazı kategorilerde dünya ikincisi ve üçüncüsü olduğunu vurgulayan Kayıcı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz daha üst seviyelere çıkmak. Başarıya doyan bir federasyon değiliz. Başarı olunca, bu başarı çok daha fazla olsun diyen bir federasyonuz. Antalya'da yapılan WAKO toplantısında asbaşkanlığa ve yeni kurulan Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonunun başkanlığına seçildim. Bu da, çalışırsak her şeyi başarırız demektir. Önemli olan durmadan çalışmak. Hedefimiz Tür kick boksunu daha yükseklere götürmek ve ülkemizi daha iyi tanıtmak."

Kaynak: AA