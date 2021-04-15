Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı

Birçok ülkeden Türkiye'ye gelen kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl sonra ilk kez Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ringe çıkma heyecanı yaşadı.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

Birçok ülkeden Türkiye'ye gelen kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl sonra ilk kez Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) ringe çıkma heyecanı yaşadı.

Bu yıl 6'ncısı planlanan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open), Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi. Sporculara, antrenörlere ve hakemlere PCR testleri uygulandı. Sonuçları negatif çıkanlar organizasyona kabul edildi.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda 8 altın, 11 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine, yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcunun 9-11 Nisan'da katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aynı zamanda Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Asbaşkanı olan Kayıcı, sporcuların salgın kuralları çerçevesinde çok iyi mücadele ettiğini, salonların, kullanılan malzemelerin sık sık dezenfekte edildiğini belirtti.

Kayıcı, kick boks sporcularının, antrenörlerinin, hakemlerin ve ailelerinin bir yılı aşkın süredir organizasyon düzenlenmesini beklediğini, bu özlemi başarılı ev sahipliğiyle gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sporcuların Avrupa Kupası'na çok iyi hazırlandığını aktaran Kayıcı, "Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünyada kick boks faaliyetleri durmuştu. Bir yıldan sonra ilk defa uluslararası organizasyonu Antalya'da biz yaptık. Tabii gerek Dünya gerek Avrupa federasyonlarının ilk faaliyeti. Onun için bizim için çok büyük başarı. Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Başkanı Roy Baker de Antalya'dan çok memnun ayrıldı. Biz de memnun olduk." diye konuştu.

Kayıcı, WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu'nun güvenip bu organizasyonu kendilerine verdiklerini vurguladı.

Avrupa Kupasının Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği ve Avrupa Kick Boks Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer aldığını dikkatini çeken Kayıcı, organizasyona katılımı "çok iyi" olarak nitelendirdi.

Kayıcı, Türk sporcuların 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını bildirdi.

Federasyon Başkanı Kayıcı, salgın sürecine göre temmuzun ilk haftasında Gaziantep'te Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Antony Blinken Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kick boksta bir yıl aradan sonra uluslararası organizasyon heyecanı Antalya'da yaşandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:47:02. #1.14#

title