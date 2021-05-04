Kick boksta Avrupa şampiyonu olan Batmanlı İslam Ucan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Antalya'da düzenlenen "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open)" şampiyonasında 81 kiloda birinci olan Batmanlı İslam Ucan, dünya şampiyonluğunu için çalışıyor.

Antalya'da düzenlenen "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open)" şampiyonasında 81 kiloda birinci olan Batmanlı İslam Ucan, dünya şampiyonluğunu için çalışıyor.

Batman'da yaşayan 21 yaşındaki İslam Ucan, 2 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kick boksa başladı. 1955 Batman Belediye Spor Kulübü sporcu olan İslam, antrenörü Mustafa Okuyucu gözetiminde yoğun bir tempo ile antrenman yaptı.

İslam Ucan, 2 yıl gibi kısa bir sürede zoru başararak Antalya'da 8-11 Nisan'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonasında 81 kiloda birincilik elde etmenin sevincini yaşadı.

Başarısının haklı gururunu yaşayan İslam, bu yılın sonunda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası için yoğun bir tempoda çalışıyor.

"Hocam peşimi bırakmadı ve her zaman başarılı olacağıma inandı"

İslam Ucan, AA muhabirine, antrenörünün kendisine güvendiğini, sahip çıktığını ve müsabakalara hazırladığını aktararak, çok mücadele ettiğini ve azimle çalıştığını söyledi.

"Hocam peşimi bırakmadı ve her zaman başarılı olacağıma inandı." diyen İslam, "Yoğun bir çalışmayla Antalya'da şampiyon oldum. Çok çalıştım, azmettim. Eğer başarırsam Batman'da gençlere örnek olurum diye düşündüm. Günde 4 saate kadar antrenman yaptığım oldu. Zorlu süreçlerden geçtim ve başardım." ifadelerini kullandı.

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan İslam Ucan, spor sayesinde ahlaklı olmayı, sevgiyi, saygıyı ve dostluğu öğrendiğini dile getirdi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu, bu yılın sonunda düzenlenmesi planlanan şampiyonaya hazırlandığını ifade eden İslam Ucan, "Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

"Biz bu işi başarırız dedik"

Antrenör Okuyucu da zorlu ve sıkı bir sürecin ardından İsman'ın Avrupa şampiyonu olmasının ve kupayı Batman'a getirmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İslam Ucan'ın yetenekli ve zeki bir sporcu olduğunu anlatan Okuyucu, "Biz bu işi başarırız dedik ve antrenmanları daha sıkı tuttuk. İslam da şampiyonluğa odaklandı ve başarı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak