Kick boksta Antrenör ve Hakem Vize Telafi Semineri on-line düzenlenecek
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Kick boksta Antrenör ve Hakem Vize Telafi Semineri on-line düzenlenecek

22.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:14
Kick boksta Antrenör ve Hakem Vize Telafi Semineri on-line düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Antrenör ve Hakem Vize Telafi Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Antrenör ve Hakem Vize Telafi Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, yarın gerçekleştirilecek seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Zoom" uygulaması üzerinden on-line yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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