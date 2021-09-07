Kick boksta 8 madalya
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Kick boksta 8 madalya

Kick boksta 8 madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli kick boksçular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Milli kick boksçular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 15. Balkan Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada milliler, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada madalya alan sporcular şunlar:

Altın:

79 kilo kick light: Mustafa Yerli

50 kilo kick light: Afra Adıyaman

55 kilo kick light: Ülkü Sena Yılmaz

Gümüş:

74 kilo kick light: Seyda Emirhan Doğunç

94 kilo kick light: Rıza Güreli

55 kilo kick light: Cansu Öztürk

Bronz:

65 kilo kick light: Zeynep Sağlam

48 kilo K1 rules: Esma Yıldız

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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