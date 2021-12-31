Kick boksta 2021 yılında 798 uluslararası madalya kazanıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 2021 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda 192'si altın toplamda 798 madalya kazandıklarını söyledi.

Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılında yapılan uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye en çok madalya kazandıran federasyonların başında geldiklerini belirtti.

Milli sporcuların Karadağ'da yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na aldıkları altın madalyalarla damga vurduğunu hatırlatarak, "Orada 9 altın, 12 gümüş, 23 bronz madalya kazandık. İtalya'da yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ise 8 altın, 14 gümüş, 20 bronz madalya kazandık. Katıldığımız tüm uluslararası müsabakalarda ise 192 altın, 214 gümüş ve 392 bronz olmak üzere toplamda 798 madalya kazandık." dedi.

300 bin civarında lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisinde olduklarını hatırlatan Kayıcı, "Bunun dışında 5 bine yakın antrenör, 4 bin 500 hakemimiz var. Alınan madalyalar itibarıyla ülkemize en çok madalya getiren federasyon unvanına sahibiz. Bu aşamaya sporcularımızın zorlu mücadele ve seçmeleriyle geldik. Sporcularımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) "olimpik tanınmış spor branşları" arasına bu yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 10 Haziran 2021 tarihinde IOC'nin tam tanıma kararı ile olimpiyat süreci bizi daha da heyecanlandırmıştır. Türkiye'de nisan ayında yapılan 6. Uluslararası Avrupa Kupası'nda 15 ülkeden 2 bine yakın katılımcıyı misafir ettik. Kovid-19 salgınına rağmen çok başarılı bir faaliyet oldu. Ardından antrenör, hakem kursları ile dan sınavlarımız tamamladık. Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenledik. Bu şampiyona bizim için gurur kaynağı olmuştur. Bir zamanlar adı terörle anılan Şırnak kentimizde çok kalabalık bir katılımcı sayısıyla bu organizasyon yapıldı. Herkes oradan çok mutlu ayrıldı. 2022 yılı için her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. İlk temennimiz tüm dünyayı etkileyen çok büyük yaralar açan Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve artık sona ermesi."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet