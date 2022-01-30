Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 20-26 Şubat'ta Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 20-26 Şubat'ta Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu'nda verilecek kursa başvuruların, "e-Devlet" üzerinden yarından itibaren 14 Şubat tarihine kadar yapılabileceği bildirildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kick Boks, Türkiye, Ankara, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title