Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek
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Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek

Kick boksta 2. kademe antrenör kursu Ankara'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 21-27 Haziran'da Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 21-27 Haziran'da Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu'nda verilecek kursa başvuruların, "e-Devlet" üzerinden 9-16 Haziran tarihleri arasında yapılabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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