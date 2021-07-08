Kick boksçular, Pamukkale'nin gururu oldular
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Kick boksçular, Pamukkale'nin gururu oldular

Kick boksçular, Pamukkale'nin gururu oldular
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Spor

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular, Şırnak'ta yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular, Şırnak'ta yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı. Ahmet Burak Canbeldek ve Emre Özeren elde ettikleri dereceyle Denizli'de ilki başararak kasım ayında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular 1-7 Temmuz tarihleri arasında Şırnak'ta yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda boy gösterdi. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Ahmet Burak Canbeldek Gençler Kick Light 79 kilogramda Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Low Kick 67 kilogramda mücadele eden Emre Özeren'de tüm rakiplerini geride bırakarak kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 

Bu sonuçlarla Ahmet Burak Canbeldek ve Emre Özeren Kasım ayında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, "Yoğun çalışmalar sonunda sporcularımız hedeflenen Avrupa Şampiyonası vizesini almayı başardı. Bu hem kulübümüz hem de Denizli adına bir ilk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Şimdiki hedefimiz Kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak başarımızı taçlandırmak olacak" dedi.

ÖRKİ'DEN TEBRİK

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, kick boks branşında sporcuların başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini belirterek, "Yoğun çalışmalar sonunda Ahmet Burak Canbeldek ve Emre Özeren kardeşlerimiz dereceler elde ettiler. Son olarak Şırnak'ta yapılan son Türkiye Şampiyonası'nda bu iki sporcumuz Türkiye Şampiyonu olarak bir kez daha bizleri gururlandırdı. Hem Ahmet Burak Canbeldek hem de Emre Özeren kasım ayında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek" diye konuştu. 


Kick boksçular, Pamukkale'nin gururu oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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