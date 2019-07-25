Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti

3 gardiyanı yaralayan kick boksçu mahkumun, uzun zamandır saldırgan davranışlar gösterdiği, olayın meydana geldiği yüksek güvenlik departmanında kilitli tutulduğu gereçekçesiyle sert tepki vermiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca mahkum hakkında olayla ilgili yeni bir soruşturma açılacağı ve ilave hapis cezasına çarptıralabileceği belirtildi. Bruges Polis Sözcüsü Lien Depoorter, gardiyanlardan birinin ağır yaralı olduğunu açıkladı. Depoorter, mahkumun kavganın çıktığı dün akşamdan beri tecritte olduğunu doğruladı.

GÖREVİ BIRAKMALARI TARTIŞILDI

Gardiyanların haklarını savunan sendika temsilcileri olayı görüşmek üzere dün geç saatlerde hapishane yönetimiyle bir araya geldi. Bu sabah gardiyanlar normal vardiyalarına devam ederken, ilerleyen saatlerde protesto amaçlı olarak güvenlikleri tam anlamıyla sağlanana kadar görev bırakmalarının tartışıldığı da yerel basında yer aldı.