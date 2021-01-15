Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor

15.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:21

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan 13 ve 14 yaşındaki kick boks sporcusu kız kardeşler, turnuvalara evlerinde ve binalarının damında antrenman yaparak hazırlanıyor.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan 13 ve 14 yaşındaki kick boks sporcusu kız kardeşler, turnuvalara evlerinde ve binalarının damında antrenman yaparak hazırlanıyor.

Ağabeylerinin yönlendirmesiyle küçük yaşta kick boksa başlayan Aleyna (14) ve İbanur Köymen (13) kardeşler, gösterdikleri başarıyla kısa sürede Adana Altunay Spor Kulübü sporcusu oldu.

Köymen kardeşler, spor salonundan uzakta kaldıkları Kovid-19 sürecinde formlarını kaybetmemek ve çeşitli turnuvalara hazırlanabilmek adına evde ve binalarının damında antrenmanlarını sürdürdü.

Açık havada spor yapma keyfini yaşayan Köymen kardeşler, bu süreçte hem turnuvalara hazırlandı hem formlarını korudu hem de 2 kişi olmalarının avantajıyla karşılıklı idman gerçekleştirdi.

Aleyna, AA muhabirine, kick boks sporunun kendisine özgüven kattığını söyledi.

Kardeşiyle antrenman yapmaktan keyif aldığını ifade eden Aleyna, zorunlu olmadıkça Kovid-19 sürecinde evden çıkmadıklarını aktardı.

Aleyna, derslerinin de çevrim içi olmasından dolayı spora daha fazla vakit ayırabildiklerini anlatarak "Şu an salgından dolayı insanların hayatı değişmeye başladı. Spor salonunun yerini tutmasa da evimizin damında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evde oturmaktansa antrenman yapmak daha iyi oluyor. Damda antrenman yapmanın da ayrıcalığı var, çoğu zaman spor salonunda bile bu imkanı bulamıyoruz. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak bu yolda ilerliyorum, inşallah olurum." şeklinde konuştu.

"Açık havada antrenman yapmak çok güzel"

İbanur Köymen de küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuna ilgi duyduğunu dile getirdi.

Milli sporcu olmak istediğini belirten İbanur, "Ablamla antrenman yapmayı çok seviyorum. Salgın sürecinde her yer kapalı olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Açık havada antrenman yapmak çok güzel ve kimse yok, daha rahatız." diye konuştu.

İbanur, hazırlandıkları çeşitli turnuvalarda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor
Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor
Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor
Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Demet Şener Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:30:18. #1.14#
title