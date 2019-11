Kick boksçu anne kız, şampiyonaya hazırlanıyor

30.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:04

İZMİR'de kilo vermek ve sıkılaşmak amacıyla kick boks yapmaya başlayan 6 kez Türkiye şampiyonu olup Avrupa'da altın madalya kazanan Kübranur Alpkaan (17), annesine örnek oldu. Kızıyla birlikte ringlerde boy gösteren Aslı Alpkaan (38), iki kez 60 kiloda Ege bölge şampiyonu oldu. Kick boksçu anne kız, birlikte katılacakları Türkiye Şampiyonası için gün sayıyor.

İzmirli lise son sınıf öğrencisi Kübranur Alpkaan, 3 yıl önce 1.64 boyundayken 85 kiloya ulaşınca, zayıflamak için spor salonuna kaydoldu. Daha önce basketbol ve voleybol oynayıp, yüzen, bir süre de futbol hakemliği ve kalecilik yapan Alpkaan, kick boks ile tanışınca başarılarına yenilerini ekledi. 6 Türkiye şampiyonluğunun ardından, 23 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 70 kiloda altın madalya kazanan, 1.73 metre boyunda 70 kilo ağırlığındaki Kübranur, annesine örnek oldu. Kızıyla birlikte idmanlara katılan ve yeteneğini fark eden Aslı Alpkaan (38), 60 kiloda iki kez, kick boks Ege bölge şampiyonu oldu.

Kaynak: DHA

"KIZIMI ÖRNEK ALDIM"Eşi kaleci antrenörü olan 2 çocuk annesi Aslı Alpkaan, kızının spor yapmasını hep teşvik ettiklerini belirterek, "Kübra spor yapsın istiyordum. Sonra maça çıktı ve arkasından başarıları geldi. Türkiye Şampiyonası'nın arkasından bir İtalya macerası oldu. Ev kadınıyım. O salonda spor yaparken ben de gelip fitness yapıyordum. Antrenörleri bana 'siz de başlayın' dedi. Ama ben yapamam sandım. O 2 yıldır yapıyordu. Ben de 1 yıl 2 ay önce başladım. Kendimi geliştirdim ve iki kez 60 kiloda şampiyonluk kazandım" dedi. Kick boksun sert bir branş olduğunu ve zaman zaman ufak sakatlıklar da yaşadığını anlatan Alpkaan, kızıyla zaman zaman ringde karşı karşıya da geldiğini söyledi. Ringde arkadaş, kardeş ya da başka bir ilişkinin söz konusu olmadığını dile getiren Alpkaan, tüm sporcuların kazanma odaklı ve birbirine rakip olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Ringdeyken ben de kazanmak için savaşıyorum, kızım da. Aynı kiloda olmadığımız için antrenman dışında karşı karşıya gelmiyoruz. O 70 kiloda dövüşüyor, ben 60'ta. Ama ileride neler olacak belli olmaz. Kübranur şimdi benden daha başarılı. Çünkü daha tecrübeli ve benden daha hızlı. Her çocuk, anne babasını örnek alır. Ben kızımı örnek aldım. Kızım bana çok büyük gurur yaşattı. O da benimle gurur duysun istedim. 'Bu yaştan sonra ne yapıyorsun, kolun bacağın kırılacak' diyenler oldu. Ama en büyük destekçim eşimdi. Bana güvendi, arkamda durdu. Nisan ayında Antalya'da yapılacak veteranlar Türkiye Şampiyonası'na birlikte gideceğiz. Herkes gibi ben de dünya şampiyonluğuna kadar gitmek istiyorum. Kazanmak da var, kaybetmek de. Her şey bir yumruğa bakar.""ŞAMPİYONADAN KUPALARLA DÖNELİM İSTİYORUZ"Annesinin kick boksa başlamasını çok istediğini ifade eden Kübranur Alpkaan ise onun en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek dışarıda ve evden sonra spor salonunda da birlikte olduklarını anlattı. Kimsenin anne-kız olduklarına inanmadığını aktaran Alpkaan, "Kız kardeşim olduğunu sanıyorlar. Kick boks gibi bir sporu yapmak zor. Çünkü sert bir spor. İnsanlar da şaşırıyor. 10 yaşındaki erkek kardeşim Eymen de futbol oynuyor. Kardeşim babamla çok yakın, ben de annemle yakınım. Onlar da sürekli birlikte antrenman yapıyorlar. Aile içinde iki gruba ayrılmış gibiyiz, ama sporcu olduğumuz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.Bu yıl Avrupa şampiyonu olduğunu ve gelecek yıl 3 Türkiye şampiyonasına katılacağını söyleyen Kübranur Alpkaan, öncelikli hedefinin şampiyon olup milli takıma girebilmek olduğunu belirtti. Alpkaan, "Antrenman yaparken de annem olduğu her zaman aklımda. Ama burası ring. 'O benim annem vurmayayım', demiyorum. O hırslı bir sporcu olduğu için onunla dövüşmek zor. Eylülde Dünya Şampiyonası var. Umarım dünya şampiyonu olup yoluma devam ederim. Annemle beraber nisan ayındaki Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Umarım ikimiz de kupalarla döneriz" ifadelerini kullandı."KADINLAR KİCK BOKSA DAHA YATKIN"Türkiye Kickboks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli de özellikle Aslı Alpkaan'ın çok hırslı ve istekli olduğunu belirterek, "Aslı Hanım, 30- 40 yaş grubundaki kadınlara örnek bir sporcu. Artık ev kadınları da bu spora ilgi gösteriyor, bize bu sporla ilgili sorular soruyor. Kübranur'un annesi herkese örnek oldu. Keşke 17 yaşında iken tanışmış olsaydık. Çünkü çok hırslı ve çok azimli. Geleceği olan bir sporcu. Veteranlarda da Türkiye şampiyonu olacak" dedi.Kick boksa ilginin arttığını ifade eden kulüp antrenörü Erkan Günerli, "Kick boks son zamanlarda çok popüler. Çok sert bir branş olarak bilinir. Ama son 10 yılda kadınlardan da çok talepler geliyor. Kadın sporcu sayımız arttı. Onlar daha esnek olduğu için aslında bu spora daha yatkın. Genelde sıkılaşmak ve savunma amaçlı geliyorlar. Ama ilerledikçe dövüşte kendilerini iyice geliştiriyorlar" diye konuştu.