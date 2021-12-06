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Kick Boks'ta şampiyon Körfez Gençlerbirliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kick Boks'ta şampiyon Körfez Gençlerbirliği

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 9 altın, 4 gümüş ve 1 bronz alan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, takım halinde de şampiyonluğu elde etti.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 9 altın, 4 gümüş ve 1 bronz alan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, takım halinde de şampiyonluğu elde etti.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, pazar günü gerçekleştirilen turnuvada rüzgar gibi esti. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Kick Boks Turnuvası'na antrenör Nevzat Aydemir öncülüğünde 14 sporcu ile katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, toplamda 9 altın madalya kazandı. Altın madalyalar dışında 4 gümüş ve 1 bronz madalyayı da almaya hak kazanan sporcular, takım halinde de büyük bir başarıya imza attı. Yapılan değerlendirmeler ve puan hesaplamaları sonrasında kulüpler bazında da Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü şampiyon oldu. - KOCAELİ

Kick Boks'ta şampiyon Körfez Gençlerbirliği

Kick Boks'ta şampiyon Körfez Gençlerbirliği

Kick Boks'ta şampiyon Körfez Gençlerbirliği

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