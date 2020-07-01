Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

BURSA'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kick boks sporcusu Ulaş Yaşar (28), hayatını kaybetti.

Kick boks sporcusu, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
01.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:37

BURSA'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kick boks sporcusu Ulaş Yaşar (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'de kick boks sporcusu olan ve birçok şampiyonada başarılar elde eden Ulaş Yaşar kendisine ait 26 B 7844 plakalı motosiklet ile Orhangazi yönüne giderken, önünde ilerleyen Musa Çilesiz (26) yönetimindeki 16 RAD 76 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada motosiklet alev alırken, Ulaş Yaşar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ağır yaralanan Ulaş Yaşar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Ulaş Yaşar'ın ölüm haberi hastaneye akın eden ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yaşar'ın eşi Zeynep Yaşar, sinir krizleri geçirdi.

Polis, traktör sürücüsü Musa Çilesiz'i gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

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