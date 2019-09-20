Kick boks sporcuları yaylada dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.
Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.
Sporcular, 28 Eylül-06 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası için Kemer Belediyesine ait tesise geldi.
Antrenör Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 7 sporcunun şampiyonaya katılacağını belirtti.
Hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren Aygün, dünya şampiyonluğunu kazanacaklarını kaydetti.