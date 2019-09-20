Kick boks sporcuları yaylada dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Kick boks sporcuları yaylada dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.

20.09.2019 17:48
Kick boks sporcuları yaylada dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Gençler Kick Boks Milli Takım sporcuları Burdur'un Kemer ilçesindeki Akpınar yaylasında çalışmalara başladı.

Sporcular, 28 Eylül-06 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası için Kemer Belediyesine ait tesise geldi.

Antrenör Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 7 sporcunun şampiyonaya katılacağını belirtti.

Hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren Aygün, dünya şampiyonluğunu kazanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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