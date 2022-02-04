Kick Boks şampiyonu 3 kardeşin hedefi dünya şampiyonluğu

OSMANİYE (DHA) - Osmaniye'de yaşayan Zişan (18), Efşan (14) ve Zekiye (15) Yılmaz kardeşler, Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldı. Zişan ve Efşan, kendi kilolarında Türkiye birincisi oldu, Zekiye ise 3'üncülük elde etti. Üç kardeş, bir sonraki hedeflerini ise dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan üç kardeşten Zişan ve Efşan Yılmaz, kendi kilolarında Türkiye birincisi, Zekiye Yılmaz ise Türkiye 3'üncüsü olarak derece elde etti. Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki spor salonunda antrenmanlarını devam ettiren şampiyon kardeşler, yeni hedeflerinin ise dünya şampiyonu olup, Türk bayrağını dalgalandırmak ve kürsüde İstiklal Marşı'nı söylemek olduğunu ifade etti.

Ablası ve kız kardeşi ile birlikte katıldığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan Zekiye Yılmaz da çok küçük yaşlardan bu yana Kick Boks sporu ile ilgilendiklerini belirterek, hedeflerinin şampiyonluklarını sürdürmek ve milli takıma seçilmek olduğunu ifade etti.