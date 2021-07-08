Kick Boks Şampiyonasında ilimiz sporcusu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 01 - 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak ilinde yapılan Büyükler, Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında; ilimiz sporcusu Burakcan Yeşilyurt 86 kiloda Lowkick Contact kategorisinde Türkiye ikincisi olmuştur.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 01 - 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak ilinde yapılan Büyükler, Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında; ilimiz sporcusu Burakcan Yeşilyurt 86 kiloda Lowkick Contact kategorisinde Türkiye ikincisi olmuştur. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre