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Kick Boks İl birinciliği tamamlandı

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Kick Boks İl birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Kick Boks İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Kick Boks İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

4-6 Aralık 2021 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan Kick Boks heyecanında 200'ü aşkın sporcu mücadele etti. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle kupa ve madalyaları Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kick Boks İl birinciliği tamamlandı

Kick Boks İl birinciliği tamamlandı

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