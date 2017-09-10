Kick Boks: Gençler Avrupa Şampiyonası

Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazandı.



Başkent Üsküp'te yapılan şampiyonada milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.



Şampiyonada erkeklerde Erdal Karataş, Doğukan Güzelkabaağaç, Adem Aşantuğrul, İsa Göçmen, Cengi·z Lale, Eren Gökmen, kızlarda Esra Özyol, Fatma Zehra Kol ve Tubanur Kıvrak altın madalya kazandı.



Gümüş madalyayı ise erkeklerde Duran Gök, Muhammed Samed Özel, Yusuf Kılıç, Can Özbatur, Gürkan Muhammet Çağlıyan, Nesi·m Şenpınar, kızlarda Melek Sarı, Sabri·ye Gür, Beyza Çeli·k, Şeymanur Şahi·n, Di·lara Buse Çeli·k, Gamze Özdemi·r, Sultan Ünal, Zeynep Çeti·ntaş aldı.



Bronz madalyaya ulaşan milli sporcular da erkeklerde Abdulkadi·r Mutlu, Abdulselam Kurt, Ali· Göktürk Benli, Bahadır Tuna Badem, Ci·han Yurt, İsmet Can Demi·r, Mahsum Teker, Mert Şahbaz, Mustafa Türk, Samet Selman Göller, Oğuzhan Edi·k, Özkan Toprak, Vahap Samet Zurnacı, Yasi·n Karagül, kızlarda Di·lan Çeti·n, Fatma Turan, Gözdenur Göktaş, Hami·de Yavuz ve Hati·ce Canlı oldu.



Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şunları kaydetti:



"Avrupa Şampiyonası'nda, bütün sporcularımız devleti, milleti ve bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum. Ayrıca onları yetiştiren ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'a, müsteşar Sayın Faruk Özçeli·k'e, müsteşar yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için tereddüt etmeden canını veren tüm şehitlerimize armağan ediyoruz."