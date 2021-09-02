Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: "Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisindeyiz"
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Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: "Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisindeyiz"

Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: 'Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisindeyiz'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 300 bin civarında lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 300 bin civarında lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisinde olduklarını söyledi.

Salim Kayıcı, Türk kick boksunda son gelişmeler ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye en çok madalya kazandıran federasyonların başında geldiklerini belirten Kayıcı, "Alınan madalyalar itibarıyla ülkemize en çok madalya getiren birinci federasyon unvanına sahibiz. Bu aşamaya sporcularımızın zorlu mücadele ve seçmeleriyle geldik." dedi.

Kayıcı, düzenledikleri organizasyonlarla milli takım kadrolarını oluşturduklarını ifade ederek, "Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonucunda aynı kategori sıklet ve branşta puan toplayarak birinci olan sporcular milli takımı temsil etmeye hak kazandılar. Milli takımlarımız kick boksta ülkemizi k1 sytle, low kick, full contact, point fighting, kick light ve light contact branşlarında temsil edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıcı, kick boksun Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) "olimpik tanınmış spor branşları" arasına bu yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah dünya olimpiyat komitesinin en kısa sürede olimpiyatlara davet için bir karar alması bizleri gururlandıracaktır. 300 bin civarında lisanslı sporcumuzla Türkiye'nin ilk 5 spor dalı içerisindeyiz. İtalya'da 15-24 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası ve Karadağ'da 5-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası için milli takımlarımız son hazırlıklarını tamamlıyor. Büyüklerde 6, gençlerde ise 4 branşta ülkemizi temsil edecek şampiyonalara 102 sporcumuz katılacak. Bu sporun gelişip güçlenmesinde desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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