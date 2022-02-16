Kick Boks Büyükler Profesyonel Türkiye Şampiyonları; Spor Kenti Kocaeli'nde çıkacak

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki hafta önce Spor Kenti Kocaeli'nde büyükler Karatenin Türkiye Şampiyonlarına mükemmel bir ev sahipliği yapmıştı. Bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde ve 18-20 Şubat 2022 tarihinde İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Türkiye Şampiyonası öncesinde Maide Restaurant'ta gerçekleştirilen basın toplantısında dünya ve Türkiye şampiyonu kick bokscular iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verirken sporseverleri de şampiyonaya davet etti.

MÜSABAKALAR ÖNCESİ TANITIM TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 18 Şubat Cuma sabahı başlayacak organizasyon ile ilgili tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, KBB Spor Şube Müdürü Barış Çoban, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kick Boks İl Temsilcisi Özcan Mermer, Kocaeli'nin usta antrenörü Aşkın Kahveci, Türkiye Kick Boks Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Vedat Akbulut, Federasyon Profesyonel Şube Başkanı Erdin Aygün, Federasyon Profesyonel MHK Başkanı Cengiz Pank, profesyonel hakem Mehmet Kadri Akın, şampiyon sporcular Vedat Kahramanoğlu, Alpaslan Aslan, eski Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular Seda Duygu Aygün ve Taşkın Kahveci, Kick Boks Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, milli sporcular ve basın mensupları katıldı.

SPOR KENTİ KOCAELİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM

Kocaeli'nde önemli bir spor etkinliklerine imza atıklarının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak toplantıda yaptığı konuşmada ev sahipliğini yapacakları Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nın Spor Kenti Kocaeli için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Başkan Vekili Çakmak, "Şehrimiz için hayırlı olsun. Gençlerimizi sporla buluşturmak ve yetiştirmek Büyükşehir olarak önemsediğimiz bir konu. Sadece gençlerimiz değil her yaştan insanımızın da spora katılımı önemli. Hayata geçirdiğimiz projelerle Kocaeli'nin spor kenti olması yönünde sıkı çalışıyoruz. Son 2 yılda spora 237 milyon lira bütçe ayırdık ve 17 de tesis kazandırdık" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDIZ ADAYLARI ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın spor kenti Kocaeli vizyonuyla her türlü sportif tesisini Kocaeli'ye kazandırmaya çalıştıklarını ve bunun da en güzel örneği GEBZESEM'in Türkiye'nin en büyük sporcu eğitim merkezi olduğunu söyleyen Başkan Vekili Çakmak, "Orta öğretim kurumlarımızda hem voleybol hem de basketbol ekipmanları sağladık. Amatörlerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2 milyonluk şehirde 500'ün üzerinde amatör spor kulübümüz var. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine teşekkür ederim. 12 ayda ulusal ve uluslararası 63 organizasyon düzenledik. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanımız Şemsettin Bey'e de şükranlarımı sunarım. Yahya Kaptan'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası düzenlenecek. Yeni yıldız adayları çıkacak ve keyifli bir 3 gün geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

PROFESYONEL OYNANAN İKİ SPOR BRANŞINDAN BİRİSİDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve çalışma ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, "Kick Boks en çok en çok sporcusu bulunan dördüncü spordur. Büyük bir aileyiz ve gittiğimiz her yerde bu sporu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de profesyonel bazda müsabaka oynanan 2 spor branşından birisidir. Olimpiyatlar tarafından tanınmıştır ve yaz olimpiyat oyunları için de tarih bekliyoruz. 9 final olacak. Müsabakalar TV 8.5'ta yayınlanacak" dedi.

SPORSEVERLERİ DE ŞAMPİYONAYA DAVET ETTİLER

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'ya teşekkür eden Kick Boks'un dünya ve Türkiye şampiyonları Seda Duygu Aygün, Vedat Kahramanoğlu, Alpaslan Aslancı ve Taşkın Kahveci iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verirken sporseverleri de şampiyonaya davet etti. Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nın tanıtımı, protokol tarafından sporculara çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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