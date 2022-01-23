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Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Kick Boks 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu'nun 14-19 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu'nun 14-19 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında güvenlik altına alınmış alanda yapılacak.

Sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilecek kursa, 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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