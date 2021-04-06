Kiçir köyüne spor salonu

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için sağlanan ödeneğin ardından yapım çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için sağlanan ödeneğin ardından yapım çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, bir süre önce projelendirilen spor salonu için, gerekli ödeneğin sağlandığı ve yapımına yeniden başlandığını belirtti. Buhan " Simav Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğince yürütülen proje kapsamında, çok amaçlı spor salonumuzun çelik konstrüksiyon çatı düzeni tamamlandı. Bu eserin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'e, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri'ne ve İl Genel Meclisi Üyeleri'ne köyümüz Kiçir Hable adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı