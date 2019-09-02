Kibritle oyun yangın getirdi

02.09.2019 17:16

KAYSERİ'de, Suriyeli 3 kardeşin evde kibritle oynarken perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında, Suriyeli ailenin oturduğu evde meydana geldi. Anneleri pazar alışverişine giden yaşları 2 ile 5 arasındaki 3 çocuk, oturma odasında kibritle oynamaya başladı. Çocukların evde perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, içeriye girerek çocukları dışarıya çıkardı. İtfaiye de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Kayseri