Kıbrıslı Türk siyasi partilerden Guterres 'müdahale et' çağrısı



Ali Ruhluel, Lefkoşa, 4 Temmuz, (DHA)- Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana'da bulunan Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcileri ortak açıklama yaparak, masada uğraş veren heyetleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i konferansın sonuçlanmasına yönelik adım atmaya davet etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Konferansı'nın yapıldığı Kongre Merkezi önünde ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan CTP Genel Başkanı Erhürman, konferansın ikinci haftasının ilk haftanın hareketliliğinden uzak bir atmosferde başladığını, BM Genel Sekreteri Guterres'in bir an Crans-Montana'ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlandırılmasının mümkün görünmediğini belirterek, BM Genel Sekreteri'ne çağrı yaptılar.